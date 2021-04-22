Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила жителей Киевской области об ухудшении погодных условий - помимо дождей в регионе до конца дня будут грозы, а местами возможен и град.

Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"По информации Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня грозы, местами град (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 21 апреля ГСЧС также предупреждала о грозах и граде в Киевской области.

Напомним, по данным Укргидрометцентра 24-27 апреля в большинстве регионов Украины ударят ночные заморозки до -5 градусов.

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