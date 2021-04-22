Азербайджанские пограничники заявили, что параллельно с визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Зангезур в районе границы произошел инцидент со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана в четверг, 22 апреля.

"После известного визита премьер-министра Армении Николь Пашкиной в Зангезур 21 апреля со стороны Армении на азербайджано-армянской границе были совершены провокации", - говорится в их сообщении.

Пограничники добавили, что обстрелу подверглись подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сайдляр Зангиланского района (в районе азербайджано-армянской границы), а также позиции пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

После этого российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам, заявив, что злоумышленники были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать на инцидент.

"В свою очередь азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили. После инцидента азербайджанской стороне стало известно о выдворении провокационных армянских военнослужащих с территории", -добавили пограничники.

В Армении пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, сегодня в Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в нарушении перемирия и заявили, что военные Баку стреляли по населенным пунктам и по боевым позициям армии обороны Карабаха.

Также мы рассказывали, что Никол Пашинян 21 апреля покинул город Агарак после протестов, которые проходили в населенном пункте против его визита в регион.