В последние годы все большую популярность приобретают куличи с шоколадкой начинкой внутри.

Такие пасхальные лакомства действительно оригинальные, красивые, вкусные. Они станут украшением вашего праздничного стола, удивят взрослых и обрадуют детей.

Вопреки распространенному заблуждению, готовятся такие куличи очень просто. Не вы еще не пробовали их готовить, то непременно сделайте это.

Ниже мы публикуем ингредиенты, пошаговый рецепт и дополнительно детальный видеоурок. Благодаря этому, у вас обязательно получится главное угощение Пасхи. С наступающим Воскресением Христовым!

Пасха с шоколадом внутри пошаговый рецепт

Мы размещаем рецепт кулича с шоколадом внутри. Читатели могут добавить жидкий шоколад. Для этого готовьте его менее густым.

Начинка может быть в том числе яркого цвета - для этого можно использовать шоколад белого цвета. Или же добавить в него натуральные красители, например, розовый или голубой.

Пасха с шоколадом внутри - видеоурок:

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