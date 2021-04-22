В Тернополе, который находится в "оранжевой" зоне карантина, с 26 апреля ослабят карантинные ограничения, касающиеся работы школы и заведений общественного питания.

Соответствующее решение в четверг, 22 апреля, принял местный штаб по борьбе с коронавирусом.

С понедельника, 26 апреля, в городе возобновят:

очное обучение учащихся 5-11 классов;





работу кафе и ресторанов с 07:00 до 22:00 с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение - доставка и работа и "навынос")

В то же время уже с субботы, 24 апреля, город восстанавливает срочную хирургическую и травматологическую медицинскую помощь в больнице скорой помощи.

Кроме того, на заседании внесли предложение открыть на базе городской больницы №3 отделение для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.

Напомним, 8 апреля в Тернополе ужесточили карантинные ограничения - в городе запретили проведение массовых мероприятий и работу развлекательных центров.

Ранее мэр города Сергей Надал пригрозил отключением воды тем развлекательным заведениям, которые работают в нарушение карантина.