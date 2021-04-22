По состоянию на утро четверга, 22 апреля, в 17 регионах Украины превышен максимально допустимый уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки показатель нормализовался в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные на сайте ведомства.

Так, на сегодня показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует допустимому всего в восьми областях: Закарпатской (34,4 при допустимом 60 на 100 тысяч населения), Ивано-Франковской (40,9), Львовской (51,2), Кировоградской (53,1), Тернопольской (54,3), Херсонской (55,9), Черновицкой (58,1) и Одесской (58,6) области.

Самая плохая ситуация по этому показателю наблюдается в Хмельницкой области (110,4). В Киеве уровень госпитализаций составляет 68,1.

Отметим, что на сегодня в "красной" зоне карантина находятся Киев и 12 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

При этом в двух областях - Донецкой и Черкасской - уже в течение трех и более дней превышены по два из пяти показателей, по которым Минздрав оценивает ситуацию с коронавирусом регионе. В соответствии с правилами, определенными ведомством, они должны перейти в "красную" зону.

Напомним, 22 апреля Черновицкую область планируют перенести из "красной" зоны карантина в "желтую".

Также мы писали о том, что Киев может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.