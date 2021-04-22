Запаса кислорода на подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии, которая пропала возле острова Бали, хватит на три дня. На месте исчезновения субмарины обнаружили нефтяные пятна, что может говорить о поломке топливного бака.

Об этом пишет CNA в четверг, 22 апреля.

Военно-морской флот продолжает поиски подводной лодки KRI Nanggala 40, на борту которой находится 53 человека. Запасов кислорода субмарины хватит на 72 часа, то есть они закончатся утром в субботу.

"Мы настроены оптимистично, надеемся на лучшее", - сказал министр обороны Прабово Субианто.

Кроме того, на месте исчезновения подложки обнаружили пятна нефти. По словам главы военно-морского флота адмирала Юдо Маргона это может означать, что на субмарине поврежден бак с топливом. Второй причиной появления пятен могло стать то, что экипаж решил слить нефть, в надежде облегчить подводную лодку.

Всего в поисковой операции задействовано 21 судно, пять самолетов и две подводные лодки. Поисковая группа обнаружила магнитный объект, плавающий на глубине от 50 до 100 метров. На данный момент военно-морское судно собирается его забрать, есть вероятность, что это - часть подводной лодки.

Напомним, связь с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

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