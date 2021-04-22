Еврокомиссия может в скором времени подать иск против компании AstraZeneca из-за задержки предусмотренных контрактом доз вакцины от коронавируса в Европу.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники в ЕС пишет Politico.

Вопрос о возможном судебном разбирательстве обсуждался на встрече послов стран ЕС. Большинство заявили, что поддержат иск против AstraZeneca. Через суд Еврокомиссия хочет сделать обязательной для компании поставку доз, указанных в подписанном контракте.

По информации дипломатов, решение по поводу иска против AstraZeneca страны ЕС примут до конца этой недели.

Отметим, что AstraZeneca впервые объявила о задержке поставок в ЕС в конце января. Вместо 120 млн доз, предусмотренных контрактом, она обещала поставить лишь 40 млн из-за производственных трудностей на своем бельгийском предприятии.

В марте компания снова сообщила, что поставки ее вакцины против коронавируса в ЕС откладываются, на этот раз из-за экспортных ограничений. AstraZeneca заявила, что поставит 70 млн доз вакцины до конца второго квартала, хотя по контракту должна доставить 300 млн.

Напомним, Комиссия Евросоюза в следующем году не будет продлевать контракты на закупку вакцины от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Также мы писали о том, что в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca.