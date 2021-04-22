В четверг, 22 апреля, в рамках внезапной проверки боеготовности военные РФ проводят масштабные учения на полигоне Опук в аннексированном Крыму. На полуостров прибыл с проверкой министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах", - сказано в сообщении Минобороны.

В учениях на Крымском полигоне будут участвовать подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

В этот же день в Крым прибыл Сергей Шойгу, он провел проверку готовности к учениям морской и сухопутной группировки, а также совершил облет дислокации войск и боевой техники.

Напомним, 20 апреля в России более 20 кораблей провели в Черном море учения с авиацией ЮВО.

Также мы писали, что в марте Россия впервые в истории вывела на боевое дежурство все подводные лодки Черноморского флота.