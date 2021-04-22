В Чехии после обострения ситуации с Россией на фоне расследования взрыва во Вретбице ведут переговоры с Евросоюзом по высылке еще 60 российских дипломатов, которых могут выслать "с дня на день".

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 22 апреля.

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 россиян.



"Наша цель - чтобы это отвечало тому (численному - Ред.) состоянию, какое существует в данный момент в нашем посольстве в Москве", - сказал глава чешского МИД Якуб Кулганек.

Также он добавил, что ведет с ЕС и НАТО переговоры о высылке российских дипломатов. По его словам, если такое решение будет принято, то "со дня на день".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит Праге, в случае высылки российских дипломатов.

"Мы занимаемся конкретной работой... Если есть желание решить проблему - она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ. Я имею в виду ответ на соответствующие действия. Об этом Праге хорошо известно", - сказала она.

Напомним, отношения России и Чехии ухудшились на фоне расследования взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Сегодня сообщалось, что Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.