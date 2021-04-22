В Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в нарушении перемирия

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что азербайджанские военнослужащие нарушили режим перемирия, соглашения о котором было подписано осенью прошлого года. Там также добавили, что военные Баку стреляли по населенным пунктам и по боевым позициям армии обороны Карабаха.

Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Карабаха на своей странице в Facebook.

"Выстрелы фиксировались и раньше, но тогда в основном стреляли в воздух. В последнее время стрельба ведется по населенным пунктам и боевым позициям Армии обороны Карабаха", - рассказали в армии обороны.

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября прошлого года, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Недавно мы рассказывали, что в Карабахе заявили об отсутствии мира с Азербайджаном после подписанного перемирия.