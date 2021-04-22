В июне пройдет саммит НАТО. Обсудят усиление Китая и агрессивность России
Следующий саммит государственных лидеров НАТО состоится в бельгийском Брюсселе 14 июня. На встрече обсудят ряд вопросов, в том числе и агрессивные действия Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
"Это уникальная возможность укрепить НАТО как прочное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. Мы будем принимать решения по существенной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг о предстоящем саммите.
Среди таких вызов были перечислены:
- агрессивные действия РФ
- угроза терроризма
- кибератаки
- новые и разрушительные технологии
- влияние и изменения климата
- усиление Китая
Напомним, президент Украины Зеленский на июньской встрече НАТО собирается понять, какие страны поддерживают Украину в предоставлении ПДЧ.
Также мы писали, что генсек НАТО призвал Россию прекратить наращивать военное присутствие на границе с Украиной.