Подозреваемый в убийстве человека радикал Сергей Стерненко заявил, что летом 2019 года, перед парламентскими выборами, президент Владимир Зеленский встречался с ним в Офисе президента и предлагал возглавить СБУ в Одессе.

Об этом Стерненко заявил в интервью изданию "Буквы".

Стерненко заявил, что на встрече, во время которой прозвучало предложение, присутствовали экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов и адвокат Маси Найем.

Всего, по словам радикала, на встрече было, как минимум, восемь человек. Однако имена остальных Стерненко не называет, поскольку "эти люди не афишировали эту встречу".

"Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься". Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканову со мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", – рассказал Стерненко.

Напомним, радикал Сергей Стерненко уже получил семилетний приговор по делу о похищении и пытках. Его признали вновным в похищении в 2015 году жителя Лиманского района Одессы Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрела.

Также мы сообщали, что Стерненко обвиняют в умышленном убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова весной 2018 года.