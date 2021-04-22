В Ереване взорвался автомобиль. Два человека погибли
В четверг, 22 апреля, в столице Армении Ереване взорвался автомобиль. По предварительной информации, двое граждан погибли, один пострадал.
Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает Sputnik Армения.
"22 апреля в 07:58 в Национальный центр управления кризисами поступило сообщение о том, что на проспекте Аршакуняц в Ереване произошел взрыв автомобиля", - сообщили в МЧС Армении.
На место происшествия прибыли две пожарные бригады из пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС Еревана.
В настоящее время причины взрыва выясняются.
Напомним, в Армении проходят протесты. 21 апреля Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город на юге страны из-за протестов против его визита в регион.
Ранее Пашинян пообещал уйти с поста премьера Армении в последние десять дней апреля