В четверг, 22 апреля, в столице Армении Ереване взорвался автомобиль. По предварительной информации, двое граждан погибли, один пострадал.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает Sputnik Армения.

"22 апреля в 07:58 в Национальный центр управления кризисами поступило сообщение о том, что на проспекте Аршакуняц в Ереване произошел взрыв автомобиля", - сообщили в МЧС Армении.

На место происшествия прибыли две пожарные бригады из пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС Еревана.

В настоящее время причины взрыва выясняются.

Напомним, в Армении проходят протесты. 21 апреля Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город на юге страны из-за протестов против его визита в регион.

Ранее Пашинян пообещал уйти с поста премьера Армении в последние десять дней апреля