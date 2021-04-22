Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили, что задержала в Севастополе россиянина, который передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота. В РФ возбудили дело о государственной измене.

Соответствующая информация появилась на сайте российского ведомства в четверг, 22 апреля.

"В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности", - заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена).

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила о задержании консула Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, обвиненного в попытке завладеть данными из баз ФСБ и правоохранительных органов России.

Также сообщалось, что недавно ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".