Президент США Джо Байден снова оговорился во время выступления на пресс-конференции. Он перепутал слова "салон" и "салун" (традиционное название американских баров - Ред.), но тут же отшутился по этому поводу.

Фрагмент выступления президента США опубликован в YouTube.

Байден сообщал журналистам обновленную информацию о коронавирусе и говорил о налоговом вычете за оплачиваемый отпуск для американцев, получающих вакцину от Covid-19. Президент США рассказывал о парикмахерской в ​​Спрингфилде, штат Огайо, владелица которой позаботилась о вакцинации сотрудников и клиентов.

"She’s also dedicated to getting her customers and employers vaccin - employees vaccinated that when they leave the saloon, the receptionist - the "saloon" - the salon - they may be going to the saloon; I don’t know", - сказал Байден (Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю - Ред.).

Напомним, недавно в своей речи о России Байден допустил пару неловких оговорок. Сначала он перепутал эскалацию и вакцинацию, а потом неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин".

Также мы писали о том, как Байден оговорился и назвал Камалу Харрис избранным президентом США.