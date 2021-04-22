В Польше и в Мексике обнаружили поддельные дозы вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Мексике поддельную версию препарата удалось выявить уже во время проведения вакцинации. В итоге дозу ненастоящей вакцины по цене около $1 тысячи за дозу получили 80 человек. Подделку удалось разоблачить из-за того, что маркировка на флаконах вакцины отличалась от официальной.

В обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. По данным властей страны, никто не успел сделать прививку этим препаратом.

Флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе спецопераций. В свою очередь, компания Pfizer подтвердила, что выявленные образцы являются подделкой.

Напомним, "Страна" писала о том, как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине.

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