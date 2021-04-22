Американский посол в России Джон Салливан, в четверг, 22 апреля, покинул Москву и направился в Вашингтон. Он вылетел из российского аэропорта Шереметьево в 10:00 (по Киеву).

Об этом со ссылкой на посольство США в Москве сообщает агентство РИА "Новости".

Сегодня в московский аэропорт прибыли два джипа с номерами посольства США. По словам очевидцев, из одного из автомобилей вышел Джон Салливан и прошёл в зал дипломатических делегаций.

В посольстве США в Москве рассказали, что Джон Салливан уезжает в четверг из Москвы.



"Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон", - сказала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

По данным дипломатических источников, американский посол вылетел рейсом на 10:00 в Лондон.

Несколькими днями ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечающий за внешнеполитическую проблематику, порекомендовал американскому послу Джону Салливану поехать в Вашингтон для консультаций.

После этого в госдепартаменте США говорили, что посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации. После этого, по словам представителя Госдепа, он вернется обратно в Москву.