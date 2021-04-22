21 апреля Апелляционный суд Киева отменил круглосуточный домашний арест для Романа Ратушного. Он принимал участие в погромах Офиса президента Украины и координировал их.

То есть "активстов", которые громили Банковую, начали отпускать. Причем, не просто смягчая меру пресечения, а вовсе отменяя ее.

Это дает перспективы оправдательного приговора и для Сергея Стерненко - одесского радикала, по поводу которого и протестовали Ратушный сотоварищи.

Вероятное освобождение Стерненко - главный нерв этой истории. Радикал, которому сменили СИЗО на домашний арест, сейчас ведет бурную деятельность. И даже предается воспоминаниям о том, как Зеленский предлагал ему возглавить СБУ в Одесской области.

Это произошло летом 2019 года. Оказывается, если верить Стерненко, президент с ним встречался.

"Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься", - передает суть диалога Стерненко.

Неизвестно, конечно, правдива эта история или нет, но в последнее время власти в отношении Стерненко и его "побратимов" ведут себя так, как будто "оффер" по назначению от Зеленского все еще в силе.

Что подтверждается и освобождением Ратушного. Разбирались в этой истории и ее последствиях.

Что известно о Романе Ратушном

Роман Ратушный - "профессиональный активист". Активная политическая позиция у него появилась со времен Евромайдана. В 2018-м году он стал учредителем движения "Защитим Протасов яр" (ниже - фото с одной из акций). Там он конфликтует с киевскими застройщиками.

"Защитим Протасов яр". Фото из фейсбука Риммы Зюбиной

Интересно, что данная деятельность к Роману перешла "по наследству" от отца - столичного активиста Тараса Ратушного, участника движения "Защитим старый Киев".

Сейчас Ратушный-старший является активным лоббистом легализации каннабиса в Украине. На этой почве он сошелся с экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун, которая открыто поддерживает и Стерненко.

Как видим, и Ратушный-младший входит в группу поддержки праворадикала.

Роман Ратушный. Фото из фейсбука Dmytro Shutaiev

Роман также вхож в грантовую тусовку и регулярно выступает спикером в на мероприятиях правозащитных организаций, официально финансируемых западными посольствами и фондами. На суде его поддерживают нардепы партии "Голос".

В этом смысле активное участие Романа в погроме Офиса президента можно условно принимать за мнение посольства США. Оно открыто за Стерненко не заступалось, но при этом видно, какая часть "активистов" вышла в защиту одесского праворадикала.

Погром Офиса президента, арест и освобождение

20 марта Ратушный в числе подобных "активистов" - Сергея Филимонова, Николая Виговского, Назария Кравченко и других - выступил координатором акции в поддержку Сергея Стерненко.

В тот день праворадикал Стерненко (тогда он еще был за решеткой) отмечал день рождения. Его сторонники решили отметить праздник на Банковой. Сначала они скандировали лозунги. Но потом стали громить здание Офиса президента: бить стекла, уродовать стены и окна краской. На здании появилась надпись "лох".

Вскоре координаторов беспорядков задержали. 29 марта состоялся суд об избрании меры пресечения Ратушного, которому было объявлено подозрение по двумя частям статьи о хулиганстве:

с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 УК Украины),

о полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного Ук Украины).

Санкция предусматривают от трех до семи лет тюрьмы.

Во время заседания судья засвидетельствовала наличие и достаточность фактов, которые подтверждали хулиганские действия Романа Ратушного. А именно "телесные повреждения двери или здания", как он сам выразился.

МВД в своем ролике показало, о каких повреждениях идет речь. Как утверждает полиция, Ратушный забрасывал файерами здание ОП, разводил огонь у дверей.

На видео действия Ратушного - с 2:17

"Активиста" хотели взять по поруки народные депутаты от "Голоса" и "Европейской солидарности", но им было отказано. Суд постановил для Ратушного круглосуточный домашний арест до 24 мая 2021 года.

Ратушный не признавал свою вину. Он заявил, что пользовался своим правом на мирные собрания. Решение суда он связывал со своей "общественной" деятельностью - акциями против застройки Протасова Яра.

Покидая зал суда, он сообщил, что будет обжаловать меру и подавать иск против заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, записавшего его в координаторы протеста, и МВД о защите чести и достоинства.

Роман Ратушный и Евгения Закревская в суде. Фото из фейсбука адвоката

В итоге Роман Ратушный обжаловал меру пресечения. И уже 21 апреля Апелляционный суд удовлетворил его заявление.

"Апелляционный суд постановил отменить мне меру пресечения. Сейчас поедем в главк требовать исполнения судебного решения, снятия браслета", - написал Ратушный в фейсбуке.

Удивлена таким решением суда была даже адвокат Ратушного Евгения Закревская. Она назвала его "приятным и неожиданным".

"...Очень приятно и неожиданно. Не каждый день есть повод радоваться судебному решению. Не каждый день апелляционный суд по твоей жалобе отменяет постановление о круглосуточном домашнем аресте и отказывает в применении меры пресечения вообще. Вообще - от слова совсем. НЕ смягчения, не изменение круглосуточного на ночной, не снятие браслета или передача на поруки. А отказать полностью..." - написала Закревская в фейсбуке.

При этом на домашних арестах остальные участники погрома.

23 марта под круглосуточный домашний арест отправился Владислав Гранецкий-Стафийчук, известный также как Влад Сорд. Он разбил стеклянные двери в Офисе президента. А 1 апреля - "сын Перуна" Сергей Филимонов.

Следующий - Стерненко?

Итак, "активистов", громивших Банковую, начинают выпускать. Причем, даже не смягчая, а вовсе отменяя меру пресечения. И начали с близкого к грантовой тусовке Ратушного.

Поджог и разбитые стекла Офиса президента стали одной из самых громких и символичных хулиганских акций радикалов за последние годы. Поскольку были по сути агрессией уже против первого лица в государстве.

И, казалось, что теперь-то уж радикалов ждет "показательная порка" в форме быстрого следствия и судебных приговоров. Включая самого Стерненко, который накануне получил в суде первой инстанции семилетний срок, но сейчас оспаривает его в апелляции.

Бытовали версии, что после беспредела, который учинили соратники Сергея, ни их, ни уж тем более его самого, снисхождение от Офиса президента точно не ждет.

Однако пока все складывается ровно наоборот.

Недавно суд позволил Стерненко дожидаться апелляции не в СИЗО, а под домашним арестом. К чему совершенно не располагает его уголовная статья - разбой, который сопровождался похищением человека и пытками.

В тот же день, когда из под стражи освободили Стерненко, Зеленский учредил у себя совет по оказанию помощи активистам и ветеранам АТО. Для них предусмотрели особую процедуру поддержки в судах, амнистии и помилования.

То есть делалось все, чтобы сгладить "зраду" от приговора Стерненко.

Одновременно пошли интересные сигналы по его апелляции на семилетний срок.

Слушания начались на прошлой неделе в Одессе. Накануне суда Стерненко призвал своих сторонников не приходить на заседание. Хотя обычно он зазывает их активно.

Выходит, давление на судей защите Стерненко в этот раз почему-то не понадобилось. И, видимо, пока экс-глава "Правого сектора" Одессы более-менее уверен в благополучном исходе - либо снятии всех обвинений, либо в отправке дела на дорасследование.

Вчерашнее освобождение Ратушного только укрепляет эту тенденцию. Выход на свободу погромщиков Офиса президента смотрится нелогично, если приговор Стерненко подтвердят в апелляции, и он вступит в силу.

Ведь тогда "активисты" снова начнут свои акции против Зеленского. И по логике погромщиков до конца апелляции Стерненко (следующее заседание - завтра, 23 апреля) лучше было бы держать под арестом. Хотя бы домашнем.

Значит, существует реальная перспектива, что суд может отменить приговор одесскому радикалу. Что, в свою очередь, подвешивает перспективу приговора по второму делу - об убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова, которого Стерненко зарезал в мае 2018 года.