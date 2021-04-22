Президент США Джо Байден на этой неделе может официально признать геноцид армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Так, 24 апреля, в день памяти жертв геноцида в Армении, Джо Байден во время ежегодного заявления, приуроченного к этой дате, использует слово "геноцид", в то время как другие президенты делали символические заявления, избегая этого термина.

По данным источников агентства Reuters, учитывая важность двусторонних отношений с Турцией, Байден может все же отказаться от использования этого термина в последнюю минуту.

Отметим, что в 2019 году Сенат США единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян османскими турками в 1915 году. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, администрация Байдена одобрила создание 51-го штата в США.