Марсоход NASA "Perseverance" ("Настойчивость") , который летом прошлого года стартовал с Земли к Красной планете, впервые сумел получить кислород из атмосферы Марса.

Об этом говорится в заявлении NASA.

Испытание проводилось 20 апреля. Согласно заявлению, кислород удалось получить благодаря экспериментальному модулю Moxie.

Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. Moxie работает, отделяя атомы кислорода от молекул углекислого газа, которые состоят из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

"В этой первой операции производство кислорода Moxie было довольно скромным - около 5 граммов, что эквивалентно примерно 10 минутам пригодного для дыхания кислорода для астронавта. Moxie предназначен для выработки до 10 граммов кислорода в час", - рассказали в NASA.

"Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе. У Moxie есть над чем поработать, но результаты этой технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели - однажды увидеть людей на Марсе", - сказал Джим Рейтер, помощник администратора STMD.

Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю.

Напомним, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Стоимость марсианской миссии оценивается в $3 миллиарда.

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