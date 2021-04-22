В Украине трудовым коллективам, где работают 50 и больше человек, предложили оформлять заявки на проведение вакцинации от коронавируса мобильными бригадами.

Об этом со ссылкой на главного санврача Виктора Ляшко сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"Организованные коллективы, имеющие в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку от Covid-19", - сообщили в ведомстве.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации коллектива можно по номеру контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19. Компании должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации.

Кроме того, еще до начала процесса руководству коллектива нужно составить поименные списки работников, желающих вакцинироваться. Таких должно быть не менее 50 человек. Однако нужно учесть, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок за день.

Вакцинация организованных коллективов будет происходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставок вакцины.

После получения заявки, когда подойдет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения вакцинации.

Напомним, на Прикарпатье из-за маркировки на упаковке испортили почти 500 доз вакцины Covishield.

Также мы писали о том, что Кабмин опубликовал годовой план поставок вакцин от Covid-19 и в нем нет 10 млн обещанных доз Pfizer.