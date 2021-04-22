Сенат Чехии в связи с расследованием дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.

Об этом сообщает чешское агентство České noviny.

Резолюцию поддержали 67 из 72 присутствующих сенаторов. Всего в Сенате Чехии 81 депутат.

Также Сенат назвал взрыв в Врбетицах в 2014 году как "акт государственного терроризма против одного государства ЕС и, следовательно, террористический акт против всего ЕС".

Верхняя палата также рекомендовала правительству обсудить это дело в Совете Безопасности ООН, в органах НАТО и ЕС и попросить страны-члены о поддержке и помощи.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Как писала "Страна", на сгоревших в Чехии складах боеприпасов среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.