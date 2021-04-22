В Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством, перед этим оставив предсмертную записку. В ней девочка написала, что в школе одноклассники и учителя ее травили и унижали. В полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает и публикует предсмертную записку ребенка издание Press-center.

Трагедия произошла 4 апреля в Заводском районе Запорожья.

В записке девочка написала о буллинге со стороны учителей и одноклассников в школе, которая расположена на улице Павлокичкасской.

"Мне уже так пох*й на вашу судьбу и что вы обо мне скажите, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? У**ы, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", - написала девочка.

Также в записке она рассказала, что в школе проводили опрос насчет буллинга, и она единственная анонимно сообщила о травле. В итоге весь класс списал это на шутку, и на это никто не обратил внимание.

В полиции также прокомментировали смерть девочки.

"Информация по факту публикации внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Работниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка по фактам возможного буллинг в учебном заведении", - заявила пресс-офицер Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Также правоохранители проверят информацию, изложенную в записке, в рамках уголовного производства, которое в настоящее время переквалифицировано со ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Самоубийство" на ст. 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" и планировала суицид.

Также сообщали, как под Днепром повесилась 17-летняя студентка туристического коллежда.