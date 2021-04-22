По состоянию на утро четверга, 22 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 16 235 человек.

Напомним, что 21 апреля, в стране было выявлено 12 162 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных выросло на 4 073 человека. Умерло за сутки 470 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 990 353 человека. Выздоровели за последние сутки 18 831 человек (с начала эпидемии - 1 533 303 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 663 ребенка и 319 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 333 человека), Запорожской области (995), Днепропетровской области (976) и Киевской области (887).

В Киеве за сутки выявлено 1 673 новых случая.

Ранее мы рассказывали, что Шмыгаль призвал украинцев провести майские праздники и Пасху дома из-за коронавируса.