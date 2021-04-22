В Украину за последние три дня (с 19 по 21 апреля) прибыли с грузами военного назначения три тяжелых транспортных самолета ВВС США, Британии и Канады.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, отследивших рейсы по сигналам бортовых транспондеров.

В Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования вооруженных сил США совершил полет военно-транспортный самолет C-130J Hercules, а из Великобритании - Bae 146-200. Еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелета совершил посадку во Львове.

Кроме того, был также зафиксирован полет из США во Львов самолета компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.

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