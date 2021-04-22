На Ближнем Востоке очередное обострение арабо-израильского противостояния, вызванное, вероятно, недавней атакой на иранский ядерный объект, после которой Тегеран пригрозил отомстить Израилю.

Ночью 22 апреля с территории Сирии, где расположены иранские военные части, поддерживающие Башара Асада, была выпущена ракета, которая упала в районе южного израильского города Негев, неподалеку от ядерного реактора.

В ответ на эту атаку Армия обороны Израиля нанесла мощный авиаудар по целям в Сирии.

"Ракета класса "земля-воздух" была выпущена из Сирии. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса "земля-воздух" в Сирии", - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Твиттере.

Местные СМИ сообщили, что сирены тревоги прозвучали этой ночью в поселке Абу-Кринат на юге Израиля.

Жители со всей страны, включая центральный Израиль и Иерусалим, рассказали, что слышали "громкие взрывы", которые "сотрясали дома".

Напомним, что "Страна" уже сообщала, что Иран на 9 месяцев приостановит обогащение урана из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе.