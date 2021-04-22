Сегодня, 22 апреля, Минздрав Украины официально вывел Черновицкую область из "красной" карантинной зоны. И таким образом в стране сейчас "красными" остались 11 регионов Украины, а "желтыми" - 4.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-Инфо".

Вот как сейчас выглядит эпидситуация по регионам Украины

А министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий так же в сети сообщил, что в Черновицкую область уже пошли поезда дальнего следования.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 22 апреля. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе", - написал Криклий в своем Телеграм-канале.

В частности, восстанавливается курсирование по маршруту №7/8 Киев-Черновцы-Киев, №117/118 Киев-Черновцы-Киев, №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса, №357/358 Киев-Рахов-Киев.

Министр так же отметил, что продажа билетов на эти направления уже открыта.





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