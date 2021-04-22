Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников продемонстрировать свою готовность наказать Москву новыми санкциями. В том числе он предложил исключить Россию из глобальной системы платежей SWIFT, чтобы удержать Кремль от применения большей военной силы против Украины.

Об этом глава МИД сказал в интервью агентству Reuters.

Кулеба признал, что у Киева нет новой информации, указывающей на то, что Россия решила предпринять военные действия против Украины. Однако он считает, что Западу важно действовать сейчас на упреждение.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна сейчас, чтобы помешать Путину принять это решение", - сказал чиновник.

Кулеба сообщил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе попросил Вашингтон предоставить "мощные средства радиоэлектронной борьбы", чтобы противодействовать способности России блокировать украинские коммуникации. А на встрече министров иностранных дел Европейского союза в понедельник, по его словам, он призвал рассмотреть "запрет России на доступ к SWIFT" как часть пакета новых экономических санкций, если Россия обострит ситуацию.

Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все "будет зависеть от того, готов ли Запад следовать своим словам делами", сказал Кулеба.

Ранее глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции "Европейская народная партия" Манфред Вебер заявил, что ужесточение санкций против России возможно при двух условиях - эскалации на востоке Украины и ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика санкций США в отношении РФ носит "необоснованный и непредсказуемый характер" и поэтому Кремль не может исключить ни одну из потенциальных угроз, в том числе и отключение государства от SWIFT.

Напомним, что ранее Кулеба призывал ЕС ввести секторальные санкции против России.

А позавчера "слуги народа" призвали Зеленского начать мобилизацию, позвать войска НАТО и разорвать дипотношения с Россией.