Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович спрогнозировал, когда эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад. По его мнению. это произойдет после следующего заседания ТКГ, намеченного на 28 апреля.

Об этом Арестович сказал в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24" .

"Было заседание политических советников. Там все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна: мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где мое огромное удивление - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мероприятий по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик (глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине - Ред.) назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должно состояться второе чтение ", - сказал Арестович.

Между тем пока Арестович говорит об удивительном прогрессе в переговорах ТКГ, в "ДНР" заявляют, что стороны не договорились ни по одному пункту по прекращению огня на Донбассе.

Ранее "Страна" приводила оптимистичное заявление главы украинской делегации в ТКГ Кравчука, который пообещал за неделю согласовать все меры по перемирию на Донбассе.