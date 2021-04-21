Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал ситуацию с вечеринкой Николая Тищенко и поездку нардепа Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом он сообщил в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24".

По его словам, поведение Тищенко и Шевченко будут обсуждать на заседании фракции.

"На заседании фракции будут обсуждать этот вопрос. То, что сделал Тищенко - этого нельзя делать. Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее - чтобы он пошел и на такую ​​же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает", - заявил глава фракции.

Что касается поступка Евгения Шевченко, то Арахамия считает, что нардеп взял на себя несвойственную функцию, однако закон не нарушил.

"О Шевченко, он с точки зрения закона не нарушил ничего. Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию - поехал к другому президенту. Мне интересно, почему президент депутата принял? Может, хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, обсуждать экономические отношения, план Донбасса - Шевченко к этому не имеет никакого отношения. Это вообще неприемлемо", - выразил свое мнение Давид Арахамия.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" заявили, что Шевченко, который 20 апреля прибыл в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко, не посылали в Минск и действовал он по своей личной инициативе. От него потребовали разъяснений на заседании фракции.

Также напомним, что "слуги" думают о вечеринке Тищенко и поездке Шевченко в Беларусь. В частности, во фракции пообещали разобраться с вечеринкой Тищенко во время локдауна.