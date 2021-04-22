Кремлевский "режим тишины": почему Путин промолчал о войсках на украинской границе

Главным мировым событием вчерашнего дня было послание Владимира Путину Федеральному собранию России. Обстановка на восточной границе Украины накалена уже настолько, что этого послания ждали практически все мировые лидеры – особенно те, которые обратились к российскому президенту с призывом прекратить концентрацию войск у украинской границы.

Никому из них Путин не ответил. Он вообще ничего не сказал о теме, которая будоражит весь мир. И, не исключено, сделал это намеренно – по двум причинам. Во-первых, показать, что все происходящее на российской территории является внутренним делом страны, а потому ни перед кем Кремль ответ держать не будет. Во-вторых, отсутствие ответа оставляет руки Путина развязанными: он может делать то, что считает нужным, и тогда, когда посчитает необходимым.

Наверняка ответа от российского президента ожидал и Владимир Зеленский, который приурочил к выступлению Путина свое обращение с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса. Но в Кремле сделали вид, что вообще не слышали этого обращения, и лишь к вечеру там сообщили, что президенту об инициативе его украинского коллеги доложено, и она будет изучена.

Впрочем, главными в ответе были слова о том, что к любой встрече нужно готовиться. По аналогии с саммитом "Нормандской четверки" это может означать одно: Зеленский должен выполнить то, что было проговорено на встрече в Париже в декабре 2019 года (политическая часть Минских соглашений). Или хотя бы предложить как он это будет выполнять.

А пока такого предложения нет, Путин намерен продолжать демонстрировать, что занят внутренними проблемами, к которым в его понимании относятся и учения возле украинской границы. Если же произойдет что-то, что заденет российские интересы, ответ будет "ассиметричным, быстрым и жёстким".

Так что, вопреки ожиданиям всего мира, никаких изменений в "украинском вопросе" вчера не произошло. И, судя по всему, не произойдет до тех пор, пока Вашингтон или Киев не сделают шаги, которых от них ждет Москва.

Критику националистов выгнали из "Дома"

Тем временем, несмотря на резко усилившееся миролюбие украинских властей, в Киеве ничто не свидетельствует о намерениях предпринять реальные шаг по реинтеграции Донбасса. Происходит то, что происходило уже не раз в последние два года: отдельные элементы власти пытаются делать робкие шаги в этом направлении, но после весьма скромного давления радикалов все откатывается дальше, чем было до этого.

Характерным примером в последние дни стала история с телеканалом "Дом", который снял сюжет о том, что уличные акции ультраправых радикалов создают "картинку" для российской пропаганды. Это была очень осторожная попытка намекнуть на то, что радикалы являются одной из проблем, которые мешают восстановить мир в Украине. Но и она провалилась: сюжет убрали из архивов телеканала – после всего лишь пары постов в "Фейсбуке", написанных националистами.

Эта история показательна с разных сторон. Во-первых, само появление сюжета говорит о том, что во власти (а "Дом" на сегодня – основной выразитель ее настроений) понимают угрозу исходящую от радикалов. Кстати, объективно говоря, это понимал и Петр Порошенко – до того, как перекраситься в националиста (помните его слова о "Нацдружинах" – "кому это может понравиться?").

И второй вывод из истории с "Домом" также напоминает об аналогиях с экс-президентом: нынешняя власть точно так же боится националистов, сдавая им все позиции.

И пока так будет, надеяться на мир бессмысленно. Что бы ни обещал Зеленский за рубежом, вернувшись, он будет поступать так, как поступает сейчас.

Борьба с коронавирусом: теперь нет врачей?

На коронавирусном фронте вчера было затишье. Власти всех уровней осторожно рассказывали о том, что ситуация улучшается и что в мае третья волна эпидемии окончательно покинет Украину.

Правда, одновременно начали звучать предупреждения насчет четвертой волны, которая, по одной версии, начнется уже после майских праздников, по другой – осенью.

Впрочем, когда бы она ни началась, ожидать ее приходится с особой тревогой, поскольку сообщения о готовности системы здравоохранения бороться с новым валом заболеваемости крайне печальны.

Уже с нынешней, третьей волной отечественная медицина справляется с трудом. А в отдельных регионах и вовсе не справляется: и в Ивано-Франковске, и в Киеве, и в Харькове нередки были случаи, когда больным отказывали в госпитализации из-за отсутствия мест в инфекционных отделениях. И это при том, что власть рапортовала о значительном увеличении коечного фонда (причем рапорты соответствовали действительности).

Если же исходить из того, что каждая новая волна оказывается сильнее предыдущей, то четвертая будет катастрофой – потому что возможности дальнейшего расширения коечного фонда инфекционных отделений иссякли. Вчера в Харькове официально сообщили, что больше не будут создавать новые ковид-места – и не потому, что не хватает коек или аппаратов ИВЛ, а потому, что начался дефицит медицинских работников.

Между тем, об этой проблеме власть предупреждали еще в прошлом году, однако она, как всегда, решала проблемы "сегодня на сегодня" или даже "сегодня на вчера". И в результате даже не прозвучала инициатива насчет создания ускоренных курсов медперсонала с узкой "коронавирусной" специализацией.

Так что четвертая волна – хоть в мае, хоть осенью – может накрыть Украину с головой. Спасение от такой перспективы – тотальная вакцинация, но она пока существует только в заявлениях власти, а не в реальной жизни. Что поделаешь, Украина – не Израиль.

"Коллективизация" ХХI века: будут ли паи отбирать насильно

Паи разрешат выкупать принудительно. Фото: agro.24tv.ua

Очередная "зрада" от Кабмина: вчера он принял проект закона о "консолидации земель сельхозназначения", который можно назвать проще – о принудительном выкупе земельного пая.

Логика такого предложения вполне понятна. К примеру, некий фермер скупил всю землю, на которой хочет устроить свое хозяйство, а в центре его владений остался клин в два гектара, хозяин которого то ли забыл о своем пае, то ли ждет полноценного запуска рынка земли, чтобы продать подороже. Вот этот клин, который не позволяет вести полноценные сельхозработы, правительство предлагает разрешить выкупать принудительно.

История эта не эксклюзивно украинская – подобные сюжеты известны нам и из западного кино, как нового, так и старого. В 1970-80-е годы на наших киноэкранах шла французская комедия "Новобранцы идут на войну", где армия, скупившая под полигон всю землю, кроме одной фермы, пытается эту ферму взять измором.

Но во Франции частная собственность неприкосновенна, поэтому даже армия ничего с таким собственником сделать не способна. А у нас, видимо, еще свежи воспоминания о коллективизации 90-летней давности, начиная с которой, частная собственность уступила приоритет "общественному благу".

Определенный резон в этом есть, но можно только представить, какое поле для коррупции тут открывается: ведь это же какой-то чиновник будет определять, насколько "общественно важен" тот или иной участок, и, соответственно, можно ли его отобрать насильно за бесценок.

Так что можно не сомневаться: свои сторонники у такой "консолидации" точно будут. Вопрос только в том, как высоко во власти они находятся.

Революция отменяется: футбольная Суперлига развалилась

Едва созданная Суперлига ведущих футбольных клубов Европы уже распадается. Европейский футбольный союз (УЕФА) не зря взял паузу перед тем, как принимать какие-либо карательные решения: уже только после его угроз, а также резких заявлений со стороны ассоциаций Италии, Англии, Испании и Франции ряды создателей Суперлиги дрогнули.

В течение вчерашнего дня восемь из 12 "родоначальников" нового турнира дали заднюю. Сначала это сделали все шесть британских топ-клубов – "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", – а потом к ним присоединились итальянский "Интер" и испанский "Атлетико" (Мадрид).

К исходу суток в "Суперлиге" все еще оставались те, кого называют ее инициаторами, – мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", а также "Милан" и "Барселона". Но и им деваться уже некуда – даже эти клубы с громкими именами не будут сражаться вчетвером против всего мира. По сути, им нужно сдаться за 24 часа, потому что уже в пятницу могут ввести санкции.

Особенно следует поторопиться "Реалу" – среди оставшейся четверки он единственный еще участвует в Лиге чемпионов и может быть заменен другим участником. Хотя именно президенту испанского "королевского клуба" сделать это будет тяжелее всего, потому что он-то и считается зачинателем всего проекта.

Но, с санкциями или без, очередная попытка самых богатых клубов Европы поднять бунт против УЕФА уже завершилась провалом. И, откровенно говоря, она была глупой: воевать против ФИФА, УЕФА, национальных федераций и, по сути, всех остальных футбольных клубов одновременно – это путь к неизбежному поражению.

Можно начать войну, взяв в союзники все футбольные клубы Европы (которые, как правило, тоже не в восторге насчет зависимости от национальных ассоциаций). Можно пытаться протолкнуть своих людей в УЕФА и уже с их помощью осуществить переворот в европейском и мировом футболе. Но нельзя надеяться, что 12 денежных мешков смогут разрушить гигантскую бюрократическую машину, которая борется не только за основной источник доходов, но и за собственное будущее.

Очевидно, что разваливающаяся на наших глазах Суперлига – не последняя попытка свергнуть власть вертикали футбольных ассоциаций над профессиональными клубами. Будут и другие, но уже не скоро. И уже не так глупо.