Сегодня, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан.

Соответствующий документ был обнародован на сайте Офиса президента.

Список совпадает с тем, что давала "Страна" сразу после решения СНБО в минувший четверг.

Там только есть одна дополнительная фамилия - Араик Амирханян. Таким образом всего в списке не 12 человек, как говорил изначально Зеленский, а 13.

Полный список физических лиц, которые попали под санкции СНБО:

Куршутов Сеяр Османович;

Черепинский Александр Ефимович;

Кукоба Эдуард Яковлевич;

Доронин Олег Владимирович;

Мелконян Тигран Сасуникович;

Полуситок Владимир Михайлович;

Аминев Денис Марселович;

Сердюк Сергей Павлович;

Грибанов Михаил Александрович;

Попов Андрей Юрьевич;

Богданов Олег Валерьевич;

Дворак Юрий Николаевич;

Амирханян Араик Хачикович.

Санкции, которые будут действовать против вышеперечисленных лиц (всего их 9):

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет);

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

В документе указано, что данные санкции будут действовать на протяжении трех лет ко всем перечисленным лицам.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 апреля СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов".

Напомним, что мы публиковали первую часть перечня "топ-контрабандистов", против которых СНБО ввел санкции 2 апреля. Также мы подробно объясняли кто и почему туда попал.