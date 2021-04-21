В среду президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля о введении санкций против 95 компаний.

Офис президента опубликовал список как санкционных мер, так и подпавших под них фирм.

В санкционный список вошли две российские компании: строительная компания "Дорлидер" и ООО "Гранит-001". Также в нем значатся 93 украинских фирмы:

"Полтавабудцентр" "Миколаївбудцентр" "СПМК-17" "Финбизнесгруп" "Первомайский специализированный карьер" "М-БУД ГРУП" Представительство "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi" в Украине Консорциум "Дорлидер" Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер" Общество с ограниченной ответственностью "ООО Гранит-001" Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Винд" ООО "Полекс Экспресс" Частное предприятие "Магистраль автотранзит-плюс" Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль автотранзит-сервис" "Гелакси Плюс" "Каррор" "ТК Морис" "Медисона" "Галакси Техноопт" "Профитекс ЛТД" "Новиопт" "Микрохим Синтез" Общество с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика "Креатив Проджект" "Блейд Агротранс" "Дисери" "Динес Торг" "Бастион Партнер" "Джастин Трейд" "Терган ЛТД" "Е8К" "Ритм" "Прогресс-Трейдинг" "Дейли Проперти Менеджмент" "Вилла Дель Ре" "Ворд Трейд" "Стандарт ОТ" "Мидеус Лимитед" "Парма Люкс" "УКРТОРГПРОМСНАБ" "Нест ТРП" "Микмарор" "Инновбудтрейд" "Тортел Плюс" "Компания Авто-воз" "Скай-Лайн" Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр "Оптимус" Частное предприятие "Центр экологической безопасности" Львовская фармацевтическая фабрика "Максимум плюс" "Ярославна" "Янина" "Т.Д.В. Виробництво" Торговая компания "Система" "Свитлыця" "Доротея" Фирма "Галицкий Бескид" "Варден Торг" "Виконд ЛТД" Рекламное агентство "Грузия-Стиль" "Примар" "Авентус-Оптторг" "Ардинг" "Форно" "Лезар" "Фуд трейд плюс" "Тарлев" "Борнес Груп" "Авто-Импортер" "Техлогистикпро" "Ориентекс Продакшен" "Шефикс Груп" "Бипавер" "Лайт Торг Лимитед" "Фортсет" "Ингульц" "Голденрайз" "Альфа Союз 2014" "Эвклаз" "Фирма Севидж" "Магистар-СГ" "Гольдман Спред" "Агросектар" "Альтаарих" "Надежный брокер" "Нейслимс" "Техноопт ЛТД" "Интермедиа Компани" "Адвен компани" "Пробайк Плюс" "Броклис" "Севиль" "Карго Би энд Даблъю".

Санкции против всех компаний введены на три года.

На каждую компанию распространяется 17 ограничительных мер:

1. Блокировка активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом.

2. Ограничение торговых операций (полное прекращение).

3. Частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

4. Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

5. Приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

6. Аннулирование лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

7. Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

8. Запрет публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.

9. Запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или посадка на территории Украины.

10. Полный или частичный запрет сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.

11. Запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства.

12. Прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

13. Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юридическим лицом или его деятельность.

14. Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

15. Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.

16. Запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

17. Иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.

"Страна" также публиковала список 13 физлиц, подпавших под санкции и перечисляла сами санкции против них.

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