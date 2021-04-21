Полный список из 95 компаний, попавших под новые санкции СНБО
В среду президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля о введении санкций против 95 компаний.
Офис президента опубликовал список как санкционных мер, так и подпавших под них фирм.
В санкционный список вошли две российские компании: строительная компания "Дорлидер" и ООО "Гранит-001". Также в нем значатся 93 украинских фирмы:
- "Полтавабудцентр"
- "Миколаївбудцентр"
- "СПМК-17"
- "Финбизнесгруп"
- "Первомайский специализированный карьер"
- "М-БУД ГРУП"
- Представительство "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi" в Украине
- Консорциум "Дорлидер"
- Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер"
- Общество с ограниченной ответственностью "ООО Гранит-001"
- Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Винд"
- ООО "Полекс Экспресс"
- Частное предприятие "Магистраль автотранзит-плюс"
- Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль автотранзит-сервис"
- "Гелакси Плюс"
- "Каррор"
- "ТК Морис"
- "Медисона"
- "Галакси Техноопт"
- "Профитекс ЛТД"
- "Новиопт"
- "Микрохим Синтез"
- Общество с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика
- "Креатив Проджект"
- "Блейд Агротранс"
- "Дисери"
- "Динес Торг"
- "Бастион Партнер"
- "Джастин Трейд"
- "Терган ЛТД"
- "Е8К"
- "Ритм"
- "Прогресс-Трейдинг"
- "Дейли Проперти Менеджмент"
- "Вилла Дель Ре"
- "Ворд Трейд"
- "Стандарт ОТ"
- "Мидеус Лимитед"
- "Парма Люкс"
- "УКРТОРГПРОМСНАБ"
- "Нест ТРП"
- "Микмарор"
- "Инновбудтрейд"
- "Тортел Плюс"
- "Компания Авто-воз"
- "Скай-Лайн"
- Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр "Оптимус"
- Частное предприятие "Центр экологической безопасности"
- Львовская фармацевтическая фабрика
- "Максимум плюс"
- "Ярославна"
- "Янина"
- "Т.Д.В. Виробництво"
- Торговая компания "Система"
- "Свитлыця"
- "Доротея"
- Фирма "Галицкий Бескид"
- "Варден Торг"
- "Виконд ЛТД"
- Рекламное агентство "Грузия-Стиль"
- "Примар"
- "Авентус-Оптторг"
- "Ардинг"
- "Форно"
- "Лезар"
- "Фуд трейд плюс"
- "Тарлев"
- "Борнес Груп"
- "Авто-Импортер"
- "Техлогистикпро"
- "Ориентекс Продакшен"
- "Шефикс Груп"
- "Бипавер"
- "Лайт Торг Лимитед"
- "Фортсет"
- "Ингульц"
- "Голденрайз"
- "Альфа Союз 2014"
- "Эвклаз"
- "Фирма Севидж"
- "Магистар-СГ"
- "Гольдман Спред"
- "Агросектар"
- "Альтаарих"
- "Надежный брокер"
- "Нейслимс"
- "Техноопт ЛТД"
- "Интермедиа Компани"
- "Адвен компани"
- "Пробайк Плюс"
- "Броклис"
- "Севиль"
- "Карго Би энд Даблъю".
Санкции против всех компаний введены на три года.
На каждую компанию распространяется 17 ограничительных мер:
1. Блокировка активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом.
2. Ограничение торговых операций (полное прекращение).
3. Частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
4. Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
5. Приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.
6. Аннулирование лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.
7. Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
8. Запрет публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.
9. Запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или посадка на территории Украины.
10. Полный или частичный запрет сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.
11. Запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.
12. Прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.
13. Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юридическим лицом или его деятельность.
14. Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.
15. Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.
16. Запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
17. Иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.
"Страна" также публиковала список 13 физлиц, подпавших под санкции и перечисляла сами санкции против них.
Мы также рассказывали, кто есть кто в этом списке.