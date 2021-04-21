Начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек сообщил, что следствие предъявило обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота в стране и убийства Александра Лукашенко.

Как пишет ТАСС, сотрудник КГБ сказал об этом 21 апреля в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь-1".

"Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - заверил представитель КГБ.

Также в ведомстве рассказали, что один из задержанных, белорусский оппозиционер и адвокат Юрий Зенкович, уже признал свою вину в полном объеме. По информации белорусских спецслужб, Зенкович активно дает показания.

Ранее Бычек утверждал, что адвокат Зенкович имеет американское гражданство и связан со спецслужбами США.

На это заявление отреагировали в Белом доме, назвав безосновательными подозрения о возможной причастности США к подготовке покушения на Лукашенко.