Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля. Последним вводятся персональные санкции против 13 граждан и 95 компаний.

Указ под №169/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - сказано в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря органа Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 15 апреля СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов". Мы рассказывали, кто есть кто в этом списке. Отметим, что в окончательном санкционном списке появилось имя Араика Амирханяна.

Ранее "Страна" публиковала первую часть перечня "топ-контрабандистов", против которых СНБО ввел санкции еще 2 апреля.