Сегодня, 21 апреля, глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки". Они обсудили прекращении войны на Донбассе, обновления КСУ и ряд важных реформ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

В частности, Ермак проинформировал дипломатов о ситуации с безопасностью на Донбассе и о ходе переговоров о прекращении войны и установления мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.

Также он сообщил, что в ходе последней видеоконференции советников 19 апреля из-за позиции РФ не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. И что 20 апреля во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности практически был согласован полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня. Также украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ безусловно собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей. Считаем, что должна быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы", - заявил Андрей Ермак.

Также глава ОП добавил, что не движется процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", - сообщил Ермак.

В ходе встречи он рассказал, что Украина, как и все международное сообщество, требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7. По его словам, чрезвычайно важна поддержка со стороны стран "Большой семерки" на пути Украины в ЕС и НАТО.

Глава ОП сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда настроены на перезагрузку КСУ. С этой целью 20 апреля Глава государства подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей КСУ по квоте Президента. В связи с этим Андрей Ермак обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии.

В свою очередь, замглавы ОП Юлия Свириденко рассказала, что реформа Государственного концерна "Укроборонпром" предусматривает создание двух крупных холдингов и корпоратизации предприятий, входящих в его состав.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов сообщил о подготовке в рамках судебной реформы закона, предусматривающего создание отдельного от Высшего совета правосудия дисциплинарного органа, оставив ВСП незначительные полномочия. Также идет подготовка к принятию во втором чтении изменений в закон о Службе безопасности Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Ермак заявил, что в ближайшее время пройдут трёхсторонние переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по Донбассу. Переговоры пройдут в формате видеоконференции.

Также напомним, что Кравчук пообещал за неделю согласовать все меры по перемирию на Донбассе. То есть они должны быть согласованы до 28 апреля.