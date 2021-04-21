Хотя по календарю уже близится май, на Карпаты обрушился мощный снегопад. А 24-27 апреля в большинстве регионов Украины ударят заморозки.

О них предупреждает на своем сайте Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, ночью 24 апреля в западных и северных областях, и ночью 25-27 апреля по всей Украине кроме юга ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-3° (II уровень опасности, оранжевый). В южных, а 24 апреля также и в центральных областях будут заморозки на поверхности почвы 0...-5° (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в ГСЧС добавили, что в Киевской области ночью 24-27 апреля возможны сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса Цельсия (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода на майские праздники.

Мы также сообщали, что уже сутки заливает дождем Москву, где 21 апреля прошли митинги в поддержку Алексея Навального.