С понедельника, 26 апреля, в Польше правительство начнет ослаблять коронавирусные ограничения с учетом регионального принципа.

Об этом сообщает министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

В частности, министр заявил, что в Силезском, Нижнесилезском, Великопольском, Лодзинском и Опольском воеводствах будут сохранены текущие ограничения.

Помимо этого, в других регионах с 26 апреля смогут вернуться к очному обучению учащиеся 1-3 классов. Также там снова заработают салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты. Другие ограничения - в т.ч. по торговле, религиозным культам и гостиницам, закрытым до 3 мая, остаются в силе.

"После майских праздников мы, скорее всего, откроем учреждения культуры", - добавил Недзельский. Он сказал, что уже консультировался по этому вопросу с вице-премьером, министром культуры, национального наследия и спорта Петром Глиньским.

Глава Минздрава объявил, что на следующей неделе будет представлен более детальный план для различных отраслей, который будет охватывать весь май.

"Также на следующей неделе мы выясним, когда отменим требование носить маски для лица под открытым небом", - говорит министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Греция ослабит коронавирусные ограничения. В частности, в стране заработают кафе и рестораны.

Также напомним, что власти Италии ослабят карантин в ближайшее время. Правительство объявило об открытии террас баров и ресторанов.