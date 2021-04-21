В среду, 21 апреля, в Москве был найден мертвым в своей квартире российский актер Алексей Артамонов, получивший известность в телесериале "Глухарь".

Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Тело мужчины было обнаружено в его квартире на проспекте Вернадского. Артист несколько дней не отвечал на звонки своего крестника Николая Сирина. Тогда он обратился в полицию, после чего правоохранители вскрыли жилище 62-летнего Артамонова. Точная причина смерти пока не называется.

Как известно, Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. В 1980-м он окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска и до 1995 года служил в Центральном академическом театре Советской Армии. За время работы в учреждении Артамонов исполнил более 30 больших и маленьких ролей. Артист также известен широкой аудитории по таким телесериалам, как "Глухарь", "Час Волкова", "Тест на беременность" и "Группа счастья".

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