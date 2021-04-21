Правительство Китая ввело новую пятибалльную систему контроля и допуска на рынок КНР компьютерных игр. Баллами оценивают разные качества игр, например, соответствие социалистическим ценностям.

Об этом сообщается в Твиттере пользователя Censored Gaming (в переводе "цензурирование игр").

Каждую игру будут оценивать по пяти категориям:

Концептуальность - насколько правдиво игра передает реальный мир и исторические события, а также соотносится с идеями социализма.

Оригинальность дизайна - насколько сильно игра копирует чужие идеи в плане стилистики и игрового процесса.

Качество - количество художественных допущений, соответствие научным фактам, качество сценария и постановки, а также степень противоречия игрового процесса стилистике игры.

Культурный подтекст - способность популяризовать идеи превосходства китайской культуры, научные и исторические факты.

Разработка - завершенность игры, ее технической составляющей, стабильности кода и цельности сюжета.

Чтобы попасть на один из крупнейших рынков планеты, игра должна набрать как минимум три балла. В случае, если проект набирает четыре бала, то он получает приоритет на публикацию; два - отправляется на доработку. При ноле балов проект получает недопуск на рынок.

Эта система оценивания уже начала действовать с 1 апреля.

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