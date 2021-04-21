В США назвали безосновательными подозрения о возможной причастности страны к подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в правоохранительных органах страны впервые открыли уголовное дело "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - заявила Псаки, отвечая на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов групп, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Помимо этого, российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

"Страна" подробно разбиралась в данной ситуации в своем материале.