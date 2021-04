В Белом доме отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о Шерхане и шакалах Табаки, цепляющих Россию, которые он произнес сегодня во время послания Федеральному собранию.

По словам Путина, враги России, как герои рассказа Киплинга, цепляют РФ без всяких причин и, как Табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена.

На это в администрации американского лидера заявили, что не воспринимают его заявление на свой счет.

"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/J1MHVSRUhK