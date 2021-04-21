В Греции, чьи границы открываются для въезда украинцев с 14 мая, власти заявили, что в начале мая начнут ослаблять основные карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

"Цель состоит в том, чтобы безопасно провести Пасху, и получить лето без ограничений", - заявил премьер Греции.

Он также сказал, что власти приняли решение оставить в силе ограничения на перемещения до празднования на следующей неделе православной Пасхи для того, чтобы избежать распространения коронавируса.

Согласно принятому решению, с 3 мая греческие рестораны, бары и кафе в рамках ослабления ограничений откроются для обслуживания посетителей на открытом воздухе. С 10 мая возобновят работу начальные и средние школы. Передвижение между регионами страны станет возможным с 15 мая.

В то же время, в Греции суточные показатели новых случаев коронавируса, а также госпитализаций в палатах интенсивной терапии остаются высокими. В свою очередь Мицотакис заявил, что эти показатели стабилизируются. Он также призвал жителей Греции проходить вакцинацию от Covid-19, поскольку, по его словам, "опасность заключается не в вакцине".

"В начале недели газета "Катимерини" сообщала, что власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны. Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля", - сообщили в агентстве.

В частности, для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, Covid-19, или отрицательный тест на наличие вируса, сделанный за 72 часа до поездки.

Для Греции туризм является одним из важных отраслей Греции, на ее долю приходится примерно пятая часть экономики и более четверти всех рабочих мест. В 2020 году, когда власти закрыли границы и ввели локдаун из-за пандемии Covid-19, доходы от туризма сократились более чем на 76%.

Всего с начала пандемии в Греции выявили свыше 323 тыс. случаев заражения Covid-19, более 9,7 тыс. инфицированных скончались. Также в стране выздоровели более 278,6 тыс. человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии ослабят карантин. Правительство объявило об открытии террас баров и ресторанов.

Также напомним, что Израиль ослабил коронавирусные ограничения в начале марта. Привившиеся жители Израиля теперь могут сидеть в кафе и ресторанах как внутри, так и на веранде заведения.