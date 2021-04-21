Чехия после объявления 20 чешских дипломатов персонами нон грата в России и высылки их из страны поставила Москве ультиматум. От РФ потребовали принять обратно всех высланных дипломатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ультиматум выдвинул глава чешского МИД Якуб Кулганек, призвав Москву выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага обещает выслать других российских дипломатов, чтобы численность сотрудников российского посольства в Праге сравнялась с чешским в Москве.

В ответ в МИД РФ заявили, что завтра ведомство продолжит разговор с послом Чехии, а ультиматумы предложили Праге оставить для общения внутри НАТО. Об этом написала представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook.

Напомним, дипломатический конфликт Праги и Москвы начался 17 апреля с высылки восемнадцати российских дипломатов посольства РФ, которых подозревают в связях с разведкой России. Попутно Чехия обвинила двух Россиян, "отравителей Скрипалей" Петрова и Боширова в организации взрыва чешского склада боеприпасов в 2014 году.

После ответной высылки Москвой 20 сотрудников чешского посольства работа представительства Чехии оказалась заблокирована из-за нехватки людей.