Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которую недавно раскритиковали стилисты и пользователи соцсетей за очки на декольте во время брифинга Зеленского с Макроном в Париже, была одета в пиджак украинского бренда "Valery Kovalska".

Стоимость всего наряда, который состоит из брюк и пиджака с поясом, согласно сайту лейбла, составляет 920 евро (более 31 тыс. гривен).

Костюм собственного производства "Valery Kovalska" выполнен из высококачественной вискозы с легкими деталями из органзы. В него входит структурированный двубортный пиджак со съемным поясом на талии, который и был надет на пресс-секретаре президента в Париже 16 апреля.

Напомним, сразу после визита в Париж наряд Мендель привлек внимание стилистов и пользователей соцсетей, которые разглядели недостатки в образе представителя Офиса президента. Больше всего критики взывали висящие на декольте солнцезащитные очки.

Кроме того, стилисты отметили слишком широкий и плотный пояс, который не совпадает с пропорциями фигуры Юлии.

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