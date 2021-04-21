Украинский Кабинет министров опубликовал распоряжение от 12 апреля об утверждении Национального плана вакцинопрофилактики коронавируса. В документе расписано, сколько и каких вакцин получит Украина до 31 декабря 2021 года.

Распоряжение и сам план появились на правительственном портале.

Согласно документу, до конца года Украина получит 21 913 316 доз вакцины. Из них за счет денег из госбюджета закуплены 13 913 316 доз вакцин, а в рамках инициативы COVAX Украина бесплатно должна получить 8 млн доз.

В апреле еще ожидаются поставки 367 тысяч доз вакцины AstraZenecaв рамках COVAX. Таким образом, до конца месяца Украина получит 1 184 000 доз вакцины.

В мае Минздрав рассчитывает получить еще 500 тысяч доз AstraZeneca и 1,5 млн доз препарата компании Sinovac. Вакцины по программе COVAX в следующем месяце не прибудут.

Остальные дозы закупленных вакцин Sinovac - 213 316 штук - Украина получит в июне. В том же месяце привезут 1 млн 409 тысяч доз AstraZeneca в рамках COVAX.

В июле запланировано прибытие 500 тысяч доз AstraZeneca и 948 700 доз Pfizer по линии COVAX.

На вторую половину 2021 года запланированы поставки американской вакцины Novavax. Минздрав ожидает прибытия по 2 млн доз ежемесячно начиная с августа. Также в рамках COVAX, согласно нацплану, будут приезжать по 1 031 660 доз AstraZeneca с августа по декабрь.

При этом поставки 10 млн доз Pfizer, которые ранее анонсировали украинские власти в ближайшие месяцы, не упоминаются в Национальном плане.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин продлил карантин в Украине до 30 июня.