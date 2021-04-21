Четвертая волна коронавируса наступит в Украине этой осенью. Однако следующая вспышка болезни ждет украинцев уже после майских праздников.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

Он рассказал, что через несколько недель в Украине снова увеличится количество больных Covid-19.

"Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвертая волна будет именно осенью. В чем самая большая проблема четвертой волны? Что традиционно осенью мы имеем очень много других вирусных заболеваний", - сказал Радуцкий.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Ранее в Минздраве спрогнозировали новую вспышку коронавируса уже через несколько недель.