В МВД России после требования от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ, заявили, что продлят срок их пребывания. Для этого иностранцы-нелегалы должны обратиться в подразделение ведомства.

Соответствующее обращение к гражданам других стран появилось 21 апреля на сайте российского МВД.

Как сказано в тексте обращения, граждане иностранных государств, которые не выполнили требования законного пребывания, смогут "урегулировать правовое положение без применения санкций".

"В соответствии с указом президента предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения", - говорится на сайте МВД России.

Министерство сослалось на указ Владимира Путина от 18 апреля 2020 года. Тогда Путин в связи с распространением коронавируса подписал указ, по которому трудовые мигранты, чье пребывание в стране было законным на 15 марта 2020, могли оставаться в стране до 15 июня. Сроки действия неоднократно продлевались.

Ранее "Страна" сообщала, что среди нелегальных мигрантов из СНГ, которых Россия грозится выслать, 150 тысяч граждан Украины.

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