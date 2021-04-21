В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4475 о валютных кредитах, в котором содержится норма о принудительной их реструктуризации, принятый Радой 13 апреля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на чиновников Офис президента.

"(Закон) 4475 подписан, наконец положен конец этой почти 20 летней истории взаимной бессмысленности и безопасности", – прокомментировала подписание закона советник главы Офиса президента Виктория Страхова.

Напомним, 13 апреля парламент принял этот законопроект на внеочередном заседании. В частности, законом №4475 Рада продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввела реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

Ранее "Страна" подробно разбирала этот закон и почему им смогут воспользоваться не все.