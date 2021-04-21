Жена народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская объяснилась по поводу скандальной вечеринки, устроенной по случаю ее дня рождения в разгар карантина, 18 апреля, в ресторане киевского отеля.

Оправдания 26-летняя супруга нардепа опубликовала в Сториз своего Инстаграма.

Подписчики спросили молодую женщину, почему она считает, что имеет право нарушать локдаун.

"Девочки и мальчики! Милые и дорогие ребята! Для всех напишу первый и последний раз. Мой ДР был закрытым, собрались только близкие, узкий круг чуть более 20 человек, проходил в номерах отеля, не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя. Каждый приглашённый гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами. Я не болела ковид и сдаю тесты в целях безопасности близких 2 раза в неделю, так как контактирую с людьми на работе", - написала Барановская, почти слово в слово повторяя оправдания Тищенко.

Она заверила, что по поводу законности мероприятия "адвокаты и юристы давно дали ответ" и разложили все по полочкам.

Затем она добавила, что декларирует все свои траты согласно законодательству, "какую бы чушь не несли блогеры, которые и гривны не отдали в бюджет Украины".

Также она посокрушалась, что "вечер затронул чувства некоторых украинцев".

"У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2-х лет и они сделали мне подарок, прилетев в Киев. Давайте без хайпа, громких фраз и обвинений. Моя частная жизнь закрыта, я не выпячиваю ее и уважаю частную жизнь других людей. Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", - завершила объяснения Барановская.

Ранее "Страна" приводила реакцию на оправдания Тищенко киевского ресторатора Олеси Остафиевой.

Также мы собрали мнения "слуг народа" о вечеринке Тищенко.